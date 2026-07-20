Под Таганрогом водитель Honda насмерть сбил 50-летнего велосипедиста

В Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб велосипедист. ДТП произошло вечером 19 июля 2026 года.

По предварительным данным, около 21:10 на подъезде к селу Приморка в Неклиновском районе (3 км + 300 м от трассы Р-280 «Новороссия») 33-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на велосипедиста.

«От полученных травм велосипедист — мужчина 50 лет -скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными в темное время суток.

Ранее мы рассказывали о том, что 19 июля в ночном ДТП на Р-280 под Таганрогом три человека погибли, четверо пострадали.

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