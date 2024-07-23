Утром 23 июля на трассе под Таганрогом произошла серьезная авария, во время которой два человека погибли и трое были доставлены в больницу. Об этом сообщает Госавтоиспекция Ростовской области.

Авария случилась в 10.25 на 40 километре автодороги Самбек – Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное до гр. Украина в Матвеево-Курганском районе. По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» не выбрал безопасную скорость. Машину занесло на полосу встречного движения, где она врезалась в «Hyundai Accent», которым управлял 53-летний мужчина.

В результате ДТП погибли 55-летняя и 61-летняя пассажирки автомобиля «Kia Cerato». Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автомобиля «Hyundai Accent», его 20-летняя пассажирка и водитель автомобиля «Kia Cerato». Все они доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО