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В районе пляжа «Тополь» в Таганроге утонул мужчина

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Несчастный случай произошел 21 июля. Личность и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Новости Таганрога

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что тело неизвестного из акватории Таганрогского залива извлекли очевидцы. На месте проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что за сутки 21 июля в Ростовской области утонули два человека. 72-летний мужчина погиб в Сальском районе, в акватории реки Средний Егорлык.

«Пожилой рыбак утром ушел проверять сети в пруду, на звонки не отвечал. Родственники забили тревогу. Тело мужчины также извлекли очевидцы. Обстоятельства ЧП устанавливаются», — говорится в сообщении.

С начала лета на воде в Ростовской области погиб уже 31 человек.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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безопасность лето МЧС утонули ЧП
Таганрогская правда
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