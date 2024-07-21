В районе пляжа «Тополь» в Таганроге утонул мужчина

Несчастный случай произошел 21 июля. Личность и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что тело неизвестного из акватории Таганрогского залива извлекли очевидцы. На месте проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что за сутки 21 июля в Ростовской области утонули два человека. 72-летний мужчина погиб в Сальском районе, в акватории реки Средний Егорлык.

«Пожилой рыбак утром ушел проверять сети в пруду, на звонки не отвечал. Родственники забили тревогу. Тело мужчины также извлекли очевидцы. Обстоятельства ЧП устанавливаются», — говорится в сообщении.

С начала лета на воде в Ростовской области погиб уже 31 человек.

Фото из архива «Таганрогской правды»