Под Таганрогом в ДТП погибли два человека

Столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Сегодня под Таганрогом, в Матвеево-Курганском районе, неподалеку от х. Колесниково, произошла серьезная авария, которая унесла жизни двоих человек. Еще трое получили травмы. На месте происшествия уже работают спасатели и представители правоохранительных органов региона.

Известно, что в ДТП погибли два человека, трое — пострадали. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших и произвели смыв топлива на месте аварии.

Подробности аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП случилось сегодня, в 16 часов 10 минут, на 28-м км автодороги Самбек — Матвеев Курган. 34-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», по предварительным данным, выехал на встречную полосу встречного движения и допустил столкновение грузовым автомобилем «КамАЗ», с полуприцепом, под управлением 61-летнего водителя. После чего «КамАЗ» продолжил движение и допустил столкновение с встречным легковым автомобилем «Шевроле Круз», под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП погибли водитель и 58-летний пассажир автомобиля «Рено Меган». В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает ведомство.

Фото: прокуратура по РО