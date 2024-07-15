Под Таганрогом строят новый маслоэкстракционный завод «Троицкий»

Завершить строительство нового объекта АПК в Неклиновском районе Ростовской области планируется в 2025 году.

Соглашение о реализации инвестпроекта между правительством региона и компанией «Агропрайм» было подписано на XXIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 2021 году.

«Объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 4 млрд рублей, из них более половины уже направлено на строительство объекта», — сообщает портал донского правительства.

На сегодняшний день на объекте на 60% выполнены строительно-монтажные работы. На 80% завершено строительство подготовительно-прессового цеха, возводится отделение для приёмки семян подсолнечника, очистки и передачи в производственный корпус.

Основные виды планируемой к выпуску продукции — растительное масло, шрот, топливные гранулы.

Отмечается, что близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозтоваропроизводителей, как Ростовской области, так и новых регионов, позволит новому заводу выстроить грамотную закупочную и экспортную политику.

По данным компании, завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.

«Мощность будущего завода позволит перерабатывать 1 тысячу тонн семечки в сутки — около 330 тысяч тонн в год, — отметил побывавший на объекте заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. — Кроме того, открытие нового предприятия позволит создать более 150 новых рабочих мест на селе».

Фото: donland.ru