Под Таганрогом создадут современный семеноводческий центр

На территории Неклиновского района компания «Гелиос» начала строить научно-селекционный семеноводческий центр. Инвестиции в проект составят порядка 180 млн рублей, сообщает Минсельхозпрод Ростовской области.

Предприятие «Гелиос» с 2009 года занимается современным научно-обоснованным ведением сельскохозяйственного производства. Ежегодное производство элитных семян озимой пшеницы составляет порядка 3 тысяч тонн.

На первоначальном этапе реализации нового инвестпроекта специалисты будут заниматься семеноводством гибридовов и сортов отечественной селекции озимой пшеницы и подсолнечника с полным циклом от выращивания до упаковки в объеме 5 тысяч тонн. В дальнейшем набор культур и объемы производства будут увеличиваться в зависимости от спроса на рынке семян. Инвестиции в проект составят порядка 180 млн рублей.

Фото ВК Минсельхозпрод Ростовской области