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Под Таганрогом ребенок случайно выстрелил в друга из пневматики

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В детскую городскую больницу Таганрога был доставлен ребенок, которого друг случайно ранил из пневматического оружия. Об этом сообщает МКУ «УПЧС Неклиновского района».

Новости Таганрога

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 31 марта, в Неклиновском районе. Двое детей вместе играли, когда один из них случайно выстрелил в другого из пневматического оружия, принадлежавшего соседу. В результате ребенок с открытым переломом правой кисти и с инородным телом в ней был доставлен в больницу, где врачи извлекли пульку из раны.

Спасатели призывают родителей больше внимания уделять детям и заботиться об их безопасности. А в случае беды звонить по единому номеру службы спасения — 112.

Фото Анатолия Ивашова

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