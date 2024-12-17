Под Таганрогом поймали браконьера с большим уловом судака и пеленгаса

В селе Беглица Неклиновского района задержан браконьер, который перевозил на грузовом автомобиле незаконно выловленную рыбу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области.

Правонарушителя задержали на окраине села. У него изъято транспортное средство и большое количество рыбы – судака и пеленгаса. Сумма ущерба составила около 3,5 миллионов рублей.

«По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон задержали браконьера с сетями и уловом.

Фото ПУ ФСБ по Ростовской области