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Под Таганрогом поймали браконьера с большим уловом судака и пеленгаса

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В селе Беглица Неклиновского района задержан браконьер, который перевозил на грузовом автомобиле незаконно выловленную рыбу. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ  по Ростовской области.

Новости Таганрога

Правонарушителя задержали на окраине села. У него изъято транспортное средство и большое количество рыбы – судака и пеленгаса. Сумма ущерба составила около 3,5 миллионов рублей.

«По данному факту Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на реке Дон задержали браконьера с сетями и уловом.

Фото ПУ ФСБ по Ростовской области

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Таганрогская правда
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