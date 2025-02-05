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Под Таганрогом поезд врезался в легковой автомобиль

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4 февраля под Таганрогом на железнодорожном переезде между станциями Синявская и Морская грузовой поезд врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Новости Таганрога

Авария случилась в 11.07, когда водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал», — пишет источник.

И уточняет, что на движение других поездов авария не повлияла.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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