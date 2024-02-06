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Под Таганрогом планируют отремонтировать старинную усадьбу Лакиера

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Данные о конкурсе на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения, размещены на портале «РосТендер».

Новости Таганрога

Тендер объявила администрация Неклиновского района. Первоначальная цена работ по подготовке ПСД памятника «Усадебный дом», расположенного в поселке Золотая Коса, составляет 10,5 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Ростовской области.

Согласно конкурсным материалам, в одноэтажном здании площадью 400 кв. метров планируется разместить выставочные залы. Подрядной организации предстоит подготовить проектную и рабочую документацию по капитальному ремонту ОКН, провести историко-архивные и библиографические исследования. А также разработать комплекс мер и архитектурных решений по сохранению памятника.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 февраля. ПСД должна быть готова к ноябрю 2024 года.

Замок Лакиера, как его называют в Ростовской области, — загородный дом геральдиста и историка Александра Лакиера, постройки 1861 года.

Об истории «Усадебного дома» рассказывает портал Familio.media.

При Лакиерах здесь были своя мельница, мукомольня, молочная ферма, водокачка, каретный двор и множество хозяйственных построек. Часть из них сохранилась до сих пор, однако мельница и склад разрушены. В советское время в усадьбе располагался сельский ДК. Вплоть до 80-х годов прошлого века здание ремонтировалось и сохранялось в хорошем состоянии. После закрытия ДК особняк остается заброшенным.

В 1994 году усадьба Лакиера была признана ОКН регионального значения.

В 2015 году активисты проекта «Мой фасад» объявили сбор средств на починку крыши замка Лакиера. На полученные средства в 2017 году удалось сделать первичную консервацию здания – накрыть его «куполом», чтобы спасти от дальнейшего разрушения.

Фото проекта «Мой фасад»

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Таганрогская правда
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