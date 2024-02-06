Под Таганрогом планируют отремонтировать старинную усадьбу Лакиера

Данные о конкурсе на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения, размещены на портале «РосТендер».

Тендер объявила администрация Неклиновского района. Первоначальная цена работ по подготовке ПСД памятника «Усадебный дом», расположенного в поселке Золотая Коса, составляет 10,5 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Ростовской области.

Согласно конкурсным материалам, в одноэтажном здании площадью 400 кв. метров планируется разместить выставочные залы. Подрядной организации предстоит подготовить проектную и рабочую документацию по капитальному ремонту ОКН, провести историко-архивные и библиографические исследования. А также разработать комплекс мер и архитектурных решений по сохранению памятника.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 февраля. ПСД должна быть готова к ноябрю 2024 года.

Замок Лакиера, как его называют в Ростовской области, — загородный дом геральдиста и историка Александра Лакиера, постройки 1861 года.

Об истории «Усадебного дома» рассказывает портал Familio.media.

При Лакиерах здесь были своя мельница, мукомольня, молочная ферма, водокачка, каретный двор и множество хозяйственных построек. Часть из них сохранилась до сих пор, однако мельница и склад разрушены. В советское время в усадьбе располагался сельский ДК. Вплоть до 80-х годов прошлого века здание ремонтировалось и сохранялось в хорошем состоянии. После закрытия ДК особняк остается заброшенным.

В 1994 году усадьба Лакиера была признана ОКН регионального значения.

В 2015 году активисты проекта «Мой фасад» объявили сбор средств на починку крыши замка Лакиера. На полученные средства в 2017 году удалось сделать первичную консервацию здания – накрыть его «куполом», чтобы спасти от дальнейшего разрушения.

Фото проекта «Мой фасад»