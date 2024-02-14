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Под Таганрогом открыли новую школу на 600 мест

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Среднюю общеобразовательную школу на 600 мест, сегодня, 14 февраля, открыли в  селе Троицком. Теперь в Троицком дети будут учиться в одну смену, сообщается на портале Правительства Ростовской области.

Новости Таганрога

Школа носит имя талантливого педагога, поэта и писателя Дмитрия Адамова (1938-1992). Он окончил литфак Ростовского пединститута, работал учителем, завучем, директором в Троицкой средней школе. Много писал о судьбе страны и родного края.

Новая школа, рассчитанная на 600 мест, стала большой радостью для всех жителей села, но особенно для детей, педагогов, родителей.

Открытие этой школы позволит перевести образовательный процесс в Троицком на односменный режим работы, — отметил на церемонии первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — У села появился современный центр развития детей. С особой теплотой и любовью коллективом подобрано современное оборудование учебных кабинетов, продуманы дизайн помещений и наполнение образовательного процесса. А самое главное – заложены уникальные традиции воспитания, присущие Донскому краю, с его многовековой историей.

Объект построен по региональной госпрограмме «Развитие образования». Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 554 млн рублей. На оснащение школы направлено 79,1 млн рублей.

В новой школе есть современные актовый и спортивные залы, мастерские, столовая, «Точка роста», библиотека. На территории учреждения размещены физкультурно-спортивные площадки.

Всего за последние пять лет, с 2019 по 2023 годы, в Ростовской области введены в эксплуатацию 32 школы на 19 тысяч мест. Троицкая школа — одна из них.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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