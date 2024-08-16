Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом осудили группу экстремистов

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

Совокупно шестеро участников МОО «Союз Славянских Сил Руси» (организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России) получили 24,5 года лишения свободы.

Новости Таганрога

В суд дело об экстремистской группировке было передано осенью 2023 года.

МОО «Союз Славянских Сил Руси» в 2019 году признан  экстремистской организацией. По данным следствия, обвиняемые знали о запрете, но вступили в данное объединение и начали активно участвовать в его деятельности. В том числе «вовлекая новых участников» и выполняя другие функции, «направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти Российской Федерации».

Противоправная деятельность объединения на территории Ростовской области была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по региону.

Решением Неклиновского районного суда от 16 августа 2024 года глава группировки осужден на 7,5 лет лишения свободы, остальные участники — мужчина и 4 женщины — на 4 и 5 лет.

«Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Также им на различные сроки запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественных объединений», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области супругам дали по 5,5 лет за многолетнее истязание приемных детей.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

приговор происшествие суд Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru