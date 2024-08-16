Под Таганрогом осудили группу экстремистов

Совокупно шестеро участников МОО «Союз Славянских Сил Руси» (организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России) получили 24,5 года лишения свободы.

В суд дело об экстремистской группировке было передано осенью 2023 года.

МОО «Союз Славянских Сил Руси» в 2019 году признан экстремистской организацией. По данным следствия, обвиняемые знали о запрете, но вступили в данное объединение и начали активно участвовать в его деятельности. В том числе «вовлекая новых участников» и выполняя другие функции, «направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти Российской Федерации».

Противоправная деятельность объединения на территории Ростовской области была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по региону.

Решением Неклиновского районного суда от 16 августа 2024 года глава группировки осужден на 7,5 лет лишения свободы, остальные участники — мужчина и 4 женщины — на 4 и 5 лет.

«Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Также им на различные сроки запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией общественных объединений», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Фото из архива «Таганрогской правды»