Под Таганрогом ночью потушили пожар в строящемся здании

Ночью 1 августа под Таганрогом в селе Новобессергеновка произошел пожар в строящемся здании, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре на улице Строительной поступило на пульт дежурного в 02.45. На место выезжали 16 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 50 квадратных метров – горела кровля строящегося здания. Возгорание удалось ликвидировать в 03.15.

Во время происшествия никто не пострадал, причина пожара устанавливается.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом хозяйка ульев спалила две хозпостройки и гараж.

Фото ГУ МЧС по РО