Под Таганрогом нашли взрывоопасные предметы

Боеприпасы уничтожены донскими пиротехниками.

16 взрывоопасных предметов были обнаружены в Ростовской области, в частности, в Неклиновском и Мясниковском районах. Об этом сообщает МЧС по региону.

В числе 16 найденных боеприпасов — артиллерийские снаряды и минометные мины. Все они ликвидированы на спецполигоне.

С начала 2024 года специалисты Донского спасательного центра МЧС России уничтожили более 1 700 взрывоопасный предмет, сообщает ведомство.

Фото: МЧС по РО