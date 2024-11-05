Под Таганрогом нашли взрывоопасные предметы

Боеприпасы уничтожены донскими пиротехниками.
16 взрывоопасных предметов были обнаружены в Ростовской области, в частности, в Неклиновском и Мясниковском районах. Об этом сообщает МЧС по региону.
В числе 16 найденных боеприпасов — артиллерийские снаряды и минометные мины. Все они ликвидированы на спецполигоне.
С начала 2024 года специалисты Донского спасательного центра МЧС России уничтожили более 1 700 взрывоопасный предмет, сообщает ведомство.
Фото: МЧС по РО
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