В жестком ДТП под Таганрогом погиб водитель и пострадал ребенок

Жесткое ДТП произошло сегодня, 29 мая, вечером под Таганрогом, в районе Красного десанта. В результате столкновения фуры, груженой пеноблоком, и отечественной легковушки погиб водитель «Лада Приора», пострадал несовершеннолетний пассажир этого автомобиля.

Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, авария произошла в 17.40 на 80 км + 600 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе. Водитель автомобиля «Лада Приора» двигался со второстепенной дороги. По предварительным данным, он не предоставил преимущество в движении большегрузу DAF с полуприцепом и врезался в фуру. После этого «Приора» слетела на обочину.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» погиб, несовершеннолетний пассажир этого автомобиля получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области женщина на Daewoo Matiz врезалась в машину скорой помощи.

Фото и видео ВК «Таганрогское ДПС»