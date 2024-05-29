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В жестком ДТП под Таганрогом погиб водитель и пострадал ребенок

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Жесткое ДТП произошло сегодня, 29 мая, вечером под Таганрогом, в районе Красного десанта. В результате столкновения фуры, груженой пеноблоком, и отечественной легковушки погиб водитель «Лада Приора», пострадал несовершеннолетний пассажир этого автомобиля.

Новости Таганрога

Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, авария произошла в 17.40 на 80 км + 600 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе. Водитель автомобиля «Лада Приора» двигался со второстепенной дороги. По предварительным данным, он не предоставил преимущество в движении большегрузу DAF с полуприцепом и врезался в фуру. После этого «Приора» слетела на обочину.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» погиб, несовершеннолетний пассажир этого автомобиля получил травмы и доставлен в медицинское учреждение. Личности погибшего и пострадавшего устанавливаются, — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области женщина на  Daewoo Matiz врезалась в машину скорой помощи.

Фото и видео ВК «Таганрогское ДПС»

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авария ГИБДД ДТП Неклиновский район
Таганрогская правда
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