Под Таганрогом на трассе «Новороссия» погиб водитель Hyundai Solaris

Смертельная авария произошла утром 17 сентября на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в направлении Мариуполя.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 06.20. На 74 км + 650 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе 44-летний водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством. Автомобиль съехал на правую обочину дороги и опрокинулся на проезжую часть.

«В результате ДТП водитель погиб на месте, до приезда экстренных служб. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 15 сентября под Ростовом в массовом ДТП погибла 53-летняя женщина.

Фото: ГАИ по РО