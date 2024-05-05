Почти два часа тушили крупный пожар в центре Таганрога

Сегодня, 5 мая, в Таганроге загорелось бесхозное двухэтажное строение в исторической части города.

Сообщение о возгорании по адресу: ул. Греческая, 94 поступило на пульт дежурного 5 мая в 15.45. Загорелось бесхозное строение. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 18.17.

На месте происшествия работали 30 сотрудников МЧС, привлекалось 10 единиц спецтехники. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, — сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Отметим, что двухэтажный дом по улице Греческой, 94, где произошел сегодняшний пожар, признан аварийным и подлежащим сносу. В соцсетях жители города пишут, что дом облюбовали лица без определенного места жительства. Их поведение и могло стать причиной возгорания.

Фото и видео Сергея Раскиты (ВК «Мой Таганрог»)