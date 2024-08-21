Под Таганрогом мужчину будут судить за хранение конопли

Неклиновский районный суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал 45-летний местный житель, обвиняемый в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в значительном размере. Обвинительное заключение утвердила Таганрогская транспортная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый нарвал части дикорастущей конопли, измельчил их, высушил, разложил в бумажные пакеты и хранил в своем домовладении.

«За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее мы рассказали, что 7 лет колонии получила жительница Таганрога за нападение с ножом на своего сожителя.

Фото neklinovsky.ros.sudrf.ru