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Под Таганрогом мужчину будут судить за хранение конопли

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Неклиновский районный суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стал 45-летний местный житель, обвиняемый в незаконном приобретении и хранение наркотических средств в значительном размере. Обвинительное заключение утвердила Таганрогская транспортная прокуратура.

Новости Таганрога

По версии следствия, обвиняемый нарвал части дикорастущей конопли, измельчил их, высушил, разложил в бумажные пакеты и хранил в своем домовладении.

«За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ранее мы рассказали, что 7 лет колонии получила жительница Таганрога за нападение с ножом на своего сожителя.

Фото neklinovsky.ros.sudrf.ru

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Таганрогская правда
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