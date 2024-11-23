Под Таганрогом мужчина потерял 1,5 млн рублей при покупке авто через Интернет

Житель Неклиновского района лишился крупной суммы, «купив» автомобиль у мошенников. Когда 31-летний мужчина понял, что его «развели», — обратился в полицию.

К сожалению, история Сергея Н. (имя изменено) стандартная. В его случае мошенники использовали схему, уже отработанную на других.

В полиции мужчина рассказал, что на одном из сайтов увидел объявление о продаже подходящего ему автомобиля. По телефону связаться с продавцом не смог. Тогда написал в чат, где ему предложили оставить свой номер для обратной связи. Вскоре позвонил собеседник, который сообщил, что интересующего автомобиля нет в наличии, но можно его заказать, подписав контракт и оплатив услуги в размере 65 тыс. рублей.

«Изучив все отправленные документы, я согласился на подписание контракта, перевел деньги на указанный номер счета», — вспоминает пострадавший.

На следующий день ему снова позвонили и сообщили, что машина, которую должны привезти, задержана на таможне. Инспектор требует оплатить всю ее стоимость, поэтому необходимо перевести еще 755 тыс. рублей.

«Человек, с которым я вел переписку в мессенджере, сказал, что в случае неоплаты и расторжения договора деньги мне никто не вернет, как и сам автомобиль. Я навел справки в различных компаниях о похожих ситуациях. Мне сообщили, что действительно надо оплачивать всю стоимость автомобиля. Поэтому я и решил, что действия лица, с которым я вел переписку, являются законными», — добавил Сергей.

Мужчина перевел недостающую сумму и стал ждать доставки авто из-за рубежа. Через достаточно длительное время он снова связался с «продавцом», однако тот сообщил, что требуется новый платеж, так как с доставкой автомобиля вновь возникли проблемы.

«Каждый раз на все вопросы мне сообщали различные причины, по которым автомобиль не доставляют. Мне показалась это подозрительным, и я понял, что имею дело с мошенниками», — заключил потерпевший.

Когда он осознал, что стал жертвой обмана, обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила порядка 1,5 млн рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Памятку об основных действиях при контакте с мошенниками, смотрите здесь.

Изображение от freepik