Под Таганрогом грабитель ворвался в дом и избил хозяйку

Жительница Неклиновского района стала жертвой грабителя. Преступник ворвался к ней в дом, избил, а затем похитил сотовый телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 38-летнего жителя Матвеево-Курганского района. Как выяснилось, правонарушитель был знакомым потерпевшей.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ — «Грабеж», — пишет источник.

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств случившегося.

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Фото rostov.sledcom.ru