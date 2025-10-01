Под Ростовом в столкновении с большегрузом погиб водитель Mitsubishi

Смертельная авария произошла 30 сентября на северном обходе Ростова в Мясниковском районе.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 18.55. На 9 км + 800 м автодороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону», по предварительным данным, 53-летний водитель Mitsubishi Lancer при развороте с правой обочины не уступил дорогу грузовому Mercedes-Benz с полуприцепом. Фурой управлял 67-летний мужчина. Транспортные средства столкнулись.

«В результате столкновения водитель Mitsubishi скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

