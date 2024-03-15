Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения

В предстоящий понедельник, 18 марта, в Ростовской области до ноября ограничат движение транспорта по путепроводу на 1056 км трассы М-4 «Дон», сообщает региональным Минтрнас.

Ограничения вводятся на территории Аксайского района недалеко от торгового центра «Мега» в связи с проведением ремонтных работ. Будет закрыт съезд по направлению из Краснодара в сторону Ростова-на-Дону. Для разворота предлагают пользоваться развязкой на 1054 км.

Движение из Москвы в сторону Краснодара будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.

Фото Телеграм-канал минтранса по региону, из архива «ТП»