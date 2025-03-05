4 марта на трассе под Ростовом во время аварии пострадал водитель сломавшейся и припаркованной на дороге иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось в четвертом часу дня на 2 км автодороги Западный обход Ростова. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобилем «ГАЗ» врезался в остановившийся на дороге из-за поломки Chevrolet Klau. От столкновения иномарка по инерции продолжила движение и сбила своего владельца, который до этого вышел из машины.

В результате ДТП водитель Chevrolet Klau с травмами был госпитализирован. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе М-4 «Дон» инспекторы задержали нетрезвого водителя грузовика.

Фото Госавтоинспекции РО