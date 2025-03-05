Главная » Новости Ростовской области

Под Ростовом «ГАЗ» врезался в остановившийся на дороге автомобиль

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

4 марта на трассе под Ростовом во время аварии пострадал водитель сломавшейся и припаркованной на дороге иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в четвертом часу дня на 2 км автодороги Западный обход Ростова. По предварительной информации, 42-летний водитель автомобилем «ГАЗ» врезался в остановившийся на дороге из-за поломки Chevrolet Klau. От столкновения иномарка по инерции продолжила движение и сбила своего владельца, который до этого вышел из машины.

В результате ДТП водитель Chevrolet Klau с травмами был госпитализирован. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что на трассе М-4 «Дон» инспекторы задержали нетрезвого водителя грузовика.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru