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На трассе М-4 «Дон» инспекторы задержали нетрезвого водителя грузовика

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Мужчине грозит крупный штраф и лишение прав.

Новости Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ночью в ходе несения службы на 898-м км автодороги сотрудники ДОБ ДПС Госавтоинспекции №2 для проверки документов остановили грузовой автомобиль International с полуприцепом, под управлением 47-летнего водителя.

Сотрудники заметили явные признаки опьянения и предложили водителю пройти освидетельствование на месте, от которого он отказался, говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

Также мужчина отказался проследовать для прохождения освидетельствования в медицинское учреждение. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав от полутора до двух лет. Транспортное средство задержано, говорится в сообщении.

Фото: Госавтоинспекция РО

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М-4 "Дон" новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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