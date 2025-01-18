Почётный гражданин Таганрога Тамара Бувалко посетила музей Дурова

Почетный гражданин города Таганрога, бывший заместитель председателя горисполкома Тамара Прокофьевна Бувалко посетила музей Анатолия Дурова. Её встречали сотрудники музея, с некоторыми из которых Тамара Прокофьевна знакома еще с прошлого века.

Экскурсию для Тамары Прокофьевны по выставке елочных игрушек «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова», которая временно (до конца января) заняла все пять экспозиционных залов, провел заведующий музеем Дмитрий Артемьев. Также он рассказал гостье о произошедшем в этом году пополнении Дуровского фонда Таганрогского музея-заповедника, о планах по созданию новой постоянной экспозиции музея.

Тамара Прокофьевна Бувалко, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о своих встречах с Терезой Васильевной Дуровой, которая дважды была в Таганроге, в том числе на открытии Музея Анатолия Анатольевича Дурова — самого известного в мире представителя этой знаменитой цирковой династии, гениального дрессировщика, совершившего революцию в искусстве дрессуры. До него укротители добивались от животных подчинения посредством побоев и голода, а вот Анатолий Анатольевич преобразовал метод «кнута и пряника», оставив один только «пряник»: для него животные стали соавторами, и совместное творчество превзошло все ожидания публики.

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Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора