В Таганроге три почтовых отделения меняют график работы

В июне три почтовых отделения Таганрога меняют свой график работы, сообщает официальный портал городской администрации.

С 1 июня изменился график работа отделения почтовой связи 347930, расположенного на улице Чехова, 259. А с 4 июня к нему присоединяются еще два – 347939 (ул. Сызранова, 6) и 347922 (ул. Александровская, 34). Работа в этих отделениях почтовой связи будет осуществляться в следующем режиме: понедельник – суббота с 9.00 до 18.00, без перерывов, воскресенье – выходной.

Обслуживание населения будет вестись с предоставлением всего спектра почтовых и финансовых услуг на одной операционной кассе. Доставка пенсий, пособий и почтовой корреспонденции будет осуществляться почтальонами отделения связи в прежнем режиме.

В случае изменения графика работы информация будет размещена дополнительно.

Ранее мы рассказали, что выпускники школ могут направить документы для поступления в выбранное учебное заведение в любом почтовом отделении Таганрога.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)