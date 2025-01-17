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Почти замкнулось: Ростовское транспортное кольцо готово на 93%

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В Ростовской области проект строительства объектов Ростовского транспортного кольца реализован на 93 процента. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Напомним, что общая протяженность кольца составит более 110 км. В его состав включены 12 автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. Сейчас почти все объекты уже готовы. В их числе двухуровневые развязки Щепкинская и Родионовская. К ноябрю нынешнего года будет завершена еще одна – Темерницкая. Кроме того, окончен первый этап строительства «Западной хорды». Чтобы замкнуть кольцо, предстоит реализовать второй этап строительства протяженностью 7,5 км.

«Ростовское транспортное кольцо войдет в Азовское транспортное кольцо — стратегический проект, реализуемый по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина»,- пишет источник.

Нужно отметить, что автодорога вокруг Азовского моря разгрузит федеральную трассу М-4 «Дон» и будет способствовать развитию туризма в новых регионах.

Ранее мы рассказали, что за год было отремонтировано 330 км трассы М-4 «Дон».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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