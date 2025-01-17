В Ростовской области проект строительства объектов Ростовского транспортного кольца реализован на 93 процента. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Напомним, что общая протяженность кольца составит более 110 км. В его состав включены 12 автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. Сейчас почти все объекты уже готовы. В их числе двухуровневые развязки Щепкинская и Родионовская. К ноябрю нынешнего года будет завершена еще одна – Темерницкая. Кроме того, окончен первый этап строительства «Западной хорды». Чтобы замкнуть кольцо, предстоит реализовать второй этап строительства протяженностью 7,5 км.

«Ростовское транспортное кольцо войдет в Азовское транспортное кольцо — стратегический проект, реализуемый по инициативе заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина»,- пишет источник.

Нужно отметить, что автодорога вокруг Азовского моря разгрузит федеральную трассу М-4 «Дон» и будет способствовать развитию туризма в новых регионах.

Ранее мы рассказали, что за год было отремонтировано 330 км трассы М-4 «Дон».

Фото donland.ru