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Почти полмиллиона пассажиров перевезли «Ласточки» по маршруту Ростов — Сочи в 2023 году

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Всего же дневные поезда «Ласточка» по Северо-Кавказской магистрали в 2023 году перевезли свыше 5,6 млн пассажиров. Это на 12,2% больше, чем в 2022 году, сообщает СКЖД.

Новости Ростовской области

Самые популярные направления «Ласточек», курсирующих по маршрутам дальнего следования, проходят по территории Краснодарского края и Ростовской области.

По самым востребованным маршрутам в 2023 году перевезено:

  • Краснодар – Имеретинский Курорт – 1,1 млн пассажиров.
  • Краснодар – Роза Хутор – 680 тыс. пассажиров.
  • Ростов-Главный – Аэропорт Сочи – 449 тыс. пассажиров.

Цена на проезд в «Ласточке» от Ростова до Сочи – от 1995 рублей, время в пути – 8 часов 30 минут. В поездах есть биотуалеты, кондиционеры, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, комфортные сидения для пассажиров, специальные места для багажа. Предусмотрено горячее питание.

Дневные поезда «Ласточка» пользуются повышенным спросом у пассажиров юга России. Они связывают Ростов-на-Дону, Краснодар, Таганрог и Майкоп с Имеретинским Курортом, Адлером, Розой Хутор, Аэропортом Сочи, Новороссийском, Анапой и Кисловодском.

Ранее мы сообщали, что на 23 февраля и 8 марта в Таганрог приедет ретро-поезд на паровозной тяге.

Фото: телеграм-канал СКЖД

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Таганрогская правда
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