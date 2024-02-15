Ретро-поезд на паровозной тяге приедет в Таганрог в предстоящие праздники

Совершить увлекательное путешествие в Таганрог жители и гости донской столицы смогут 23 февраля и 8 марта на ретро-поезде, сообщает СКЖД.

Состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 09.35, прибывать на вокзал Таганрог-1 в 11.31. В обратный рейс ретро-поезд отправится в 16.30 и прибудет в Ростов в 18.30.

Для пассажиров разработаны специальные турпакеты, включающие проезд поездом по маршруту туда/обратно, театрализованную программу и автобусную экскурсию по Таганрогу. В дни курсирования поезда в театре им. А.П. Чехова будут даны праздничные спектакли, посетить которые пассажиры смогут в рамках программы.

Приобрести билеты на ретро-поезд можно в пригородных кассах при наличии документов, удостоверяющих личность, либо через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Стоимость проезда в одну сторону по полному тарифу составит 154 рубля.

Фото: телеграм-канал СКЖД