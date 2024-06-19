В Таганроге 45-летний мужчина перевел телефонным аферистам 967 000 рублей. Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Таганрожец обратился в отдел полиции № 3 и рассказал, что ему позвонила женщина, которая представилась работником банка и сообщила о том, что на его имя оформлено нескольких кредитов. Затем мужчину перевели на якобы сотрудника силовой структуры. Тот поведал, что проводит спецоперацию по поимке группы мошенников. После этого на связь вновь вышли «работники банка» и посоветовали обналичить деньги, чтобы защитить их от мошенников. А потом зачислить всю сумму на «безопасный счет», реквизиты которого предоставили. При этом мужчину жестко проинструктировали. Ему запретили разглашать информацию о происходящем и пугали уголовной ответственностью.

После того, как таганрожец перевел деньги аферистам, они перестали выходить на связь. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

Напоминаем, при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Просто положите трубку.

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Фото «Таганрогской правды»