Почти 280 тысяч молодых дончан поучаствовали в программе «Пушкинская карта» в прошлом году



В Таганроге по «Пушкинской карте» доступно посещение всех музеев Таганрогского музея-заповедника, Художественного музея, драматического театра имени А.П. Чехова, Камерного театра «ТаКТ» и других учреждений культуры.

В Ростовской области подвели итоги реализации в прошлом году федеральной программы «Пушкинская карта». В течение 2023 года к программе подключились 445 государственных и муниципальных учреждений, частных организаций культуры. А всего с начала реализации программы в ней участвуют 705 организаций.

За текущий год региональным экспертным советом одобрено более 5 000 мероприятий. 277 564 жителя Дона в возрасте от 14 до 22 лет воспользовались «Пушкинской картой» для бесплатного посещения музеев, выставок, спектаклей, концертов и т.д.

Донской регион возглавил пятерку лидеров проекта «Пушкинская карта» по активности учреждений культуры субъектов РФ.

Вниманию молодых таганрожцев предлагается план мероприятий муниципальных учреждений культуры города по программе «Пушкинская карта» на февраль 2024 года.

