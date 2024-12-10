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Почти 24 тысячи пачек сигарет без акцизов изъяли у жителя Ростова

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ростова, который приобрел и перевозил на территорию региона для реализации крупную партию немаркированных сигарет.

Новости Ростовской области

На 801 км автодороги М-4 «Дон» сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль Volvo FM для проверки документов. При осмотре транспортного средства они обнаружили табачную продукцию. Из грузового фургона было изъято 23 910 пачек сигарет различных наименований без акцизов. Их рыночная стоимость превышает 4,5 миллиона рублей.

«В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ продолжается. Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ГК МВД по Ростовской области.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге 32-летний мужчина угнал машину у своей знакомой.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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