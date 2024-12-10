В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Ростова, который приобрел и перевозил на территорию региона для реализации крупную партию немаркированных сигарет.

На 801 км автодороги М-4 «Дон» сотрудники ДПС остановили грузовой автомобиль Volvo FM для проверки документов. При осмотре транспортного средства они обнаружили табачную продукцию. Из грузового фургона было изъято 23 910 пачек сигарет различных наименований без акцизов. Их рыночная стоимость превышает 4,5 миллиона рублей.

«В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ продолжается. Проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в ГК МВД по Ростовской области.

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