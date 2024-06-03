Почти 150 тысяч цветов для букетов завезли в Ростовскую область в мае

Все они прошли фитосанитарный контроль.
В течение мая на территорию Ростовской области из Литвы завезено 148 тысяч срезов цветов. В их числе гвоздика, роза, гербера, гортензия и другие.
Перед тем, как цветы были выпущены в свободное обращение и попали в руки жителей Дона, каждая партия прошла карантинный фитосанитарный контроль Россельхознадзора по региону. По его результата карантинные объекты не обнаружены.
Всего с начала 2024 года управлением Россельхознадзора проконтролировано более 1,3 млн штук ввезенных срезов цветов, сообщает ведомство.
Фото: Изображение от freepik
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