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Почти 150 тысяч цветов для букетов завезли в Ростовскую область в мае

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Все они прошли фитосанитарный контроль.

Новости Ростовской области

В течение мая на территорию Ростовской области из Литвы завезено 148 тысяч срезов цветов. В их числе гвоздика, роза, гербера, гортензия и другие.

Перед тем, как цветы были выпущены в свободное обращение и попали в руки жителей Дона, каждая партия прошла карантинный фитосанитарный контроль Россельхознадзора по региону. По его результата карантинные объекты не обнаружены.

Всего с начала 2024 года управлением Россельхознадзора проконтролировано более 1,3 млн штук ввезенных срезов цветов, сообщает ведомство.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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