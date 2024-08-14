Почта России доставила более 2,2 млн «писем счастья» автомобилистам Ростовской области

С начала 2024 года водители Ростовской области получили 2,2 млн писем со штрафами за нарушение правил дорожного движения. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Половину писем со штрафами за нарушение ПДД (более 1,1 млн) автомобилисты Ростовской области получили в электронном виде.

«С помощью сервиса «Электронное заказное письмо» Почта России мгновенно доставляет сообщение адресату. К этой услуге можно подключиться на сайте и в мобильном приложении Почты или на портале Госуслуг. В таком случае квитанции на оплату штрафов приходят в личный кабинет на государственном портале», — сообщает пресс-служба УФПС Ростовской области АО «Почта России».

Тем клиентам, которые не могут получать постановления в электронном виде, почтальоны доставляют их в бумажном формате.

Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях региона. Жители области также могут погасить штраф по факту получения письма во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом. Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода. Этот способ особенно удобен для пенсионеров, а также жителей отдалённых населённых пунктов.

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