Почему исчез прекрасный ботанический сад в центре Таганрога

Историю создания и исчезновения единственного в нашем городе научно-ботанического сада семьи Руссо рассказали сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога». Теперь на месте, где когда-то росли прекрасные цветы, осталась лишь найденная и раскопанная энтузиастами чаша бывшего фонтана.

На рубеже XIX и XX веков адвокат Владимир Лукич Руссо создал во дворе своего дома единственный в городе научно-ботанический сад. Предки Руссо по происхождению были греками, заслужившими русское дворянство. А сам Владимир Лукич обожал охоту, коллекционировал антиквариат, драгоценности, картины, любил фотографировать. Однако одним из главных его увлечений была ботаника.

Сад семьи Руссо, прилегавший к тыльной стороне дома на Николаевской улице (сейчас – ул. Фрунзе, 65), был разделен на две части: верхнюю и нижнюю. Наверху располагался великолепный розарий, внизу была выстроена стеклянная оранжерея. Говорят, в ней росли весьма экзотические виды пальм. Из сада к дому вела мраморная лестница, украшенная массивными тумбами с мраморными вазами, в которых почти круглый год цвели живые цветы. Летом и весной семья собиралась у фонтана.

После революции все изменилось. В доме появились коммунальные квартиры и новые жильцы. Однако знающие люди и в эти годы хорошо понимали ценность сада.

Специалисты музея приводят отзыв о саде, который оставил в мае 1928 года заведующий Чеховским музеем М.М. Андреев-Туркин.

Личным осмотром сада т. Руссо В.Л. по улице Фрунзе нами установлено, что сад этот представляет собою выдающееся в нашем городе культурное явление и значительную художественную ценность. Место, занимаемое садом, нивелировано, и подбор посадки произведен по специальному плану. Сад производит законченное художественное впечатление и с этой стороны является единственным декоративным садом в Таганроге. Поэтому мы считаем, что к сохранению и поддержке сада для его дальнейшего культурного строительства должно быть оказано возможное содействие, — написал он.

Благодаря Андрееву-Туркину сад удалось сохранить еще на 9 лет – вплоть до ареста Владимира Лукича Руссо и дальнейшей гибели хозяина. Сегодня о былом великолепии сада напоминают лишь старые фото и архивные документы. А еще раскопанная энтузиастами чаша бывшего фонтана…

Фото ВК Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»