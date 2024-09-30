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Победители Международного конкурса детского рисунка, проводившегося в Таганроге, получили награды в своих странах

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Напомним, в 2024 году в нашем городе состоялся XII Международный конкурс детского рисунка «А.П. Чехов и герои его произведений». В сентябре дипломами и официальными каталогами конкурса награждены зарубежные призёры и участники.

Культура

Биеннале неслучайно проводилось на малой родине непревзойдённого мастера короткого рассказа, навсегда вошедшего в историю русской и мировой литературы. Организовали конкурс управление культуры Таганрога, управление по развитию туризма и внешних связей администрации города, детская художественная школа им. С.И. Блонской.

Вновь переосмыслив произведения Антона Павловича Чехова и выразив свое восприятие в рисунке, юные художники получили отличную возможность проявить свои таланты и творческие умения. 974 работы из 21 зарубежной страны, а также из нескольких регионов России, представляли, насколько по–разному может увидеть знакомые сюжеты нашего писателя подрастающее поколение из разных мест планеты.

В этом конкурсе впервые приняли участие Марокко, Парагвай, Туркменистан, Франция, Эфиопия и Южная Осетия, а за время работы проекта с 2004 года география биеннале охватила 63 страны мира.

Благодаря поддержке Россотрудничества победители из Эфиопии, Сербии и Беларуси в торжественной обстановке уже получили свои награды. Для этого Генеральное консульство РФ в Бресте, Русские дома в Аддис-Абебе и Белграде организовали специальные церемонии. А 26 сентября дипломы вручены и школьникам из Цзинина. Наибольшее количество детских рисунков, более 200 работ, на 12-й биеннале поступило именно из этого китайского города-побратима.

Победители конкурса из других 10 стран тоже получат награды в этом году, их передадут также при помощи Россотрудничества.

Фото предоставлено управлением по развитию туризма и внешних связей администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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