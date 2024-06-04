Вчера, 3 июня, в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога, стены которого украсили детские работы, состоялась церемония открытия выставки и награждения победителей и лауреатов XII Международного детского конкурса «А.П. Чехов и герои его произведений». Организаторами конкурса традиционно выступили городская администрация, управление культуры и Таганрогская детская художественная школа имени С.И. Блонской.

Этот рожденный и проводимый в Таганроге конкурс – биеннале: он проходит раз в два года, начиная с 2004 года. На этот раз в нем приняли участие юные (возрастом от 4 до 17 лет) художники из 22 стран мира, на рассмотрение жюри были представлены 974 работы, экспонируется лишь малая часть из них.

Члены жюри и почетные гости поделились своими впечатлениями и мыслями, а также провели награждение лауреатов в различных возрастных категориях и номинациях. Приехать на церемонию награждения смогли принявшие самое активное участие в конкурсе юные жители Таганрога, Ростовской области и Луганской Народной Республики. Остальным победителям и призерам их награды отправлены по почте.

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Голубева отметила, что этот конкурс всегда проходит в теплой во всех отношениях атмосфере. Это настоящий праздник, радующий яркими красками, яркими талантами, яркими эмоциями.

Доцент кафедры педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. Чехова Юрий Смолин поздравил не только юных участников конкурса, но прежде всего их учителей, которые, как и дети, смогли сохранить непосредственность в восприятии и отображении мира, созданного гением Чехова.

Его мысль развила доцент кафедры инженерной графики и компьютерного дизайна Южного Федерального университета Виктория Барвенко:

На стенах – 80 прекрасных работ, невероятные экспрессия, погружение в тему, мастерство. Трепет и восторг вызывают эти детские рисунки, — признала она. — Эта выставка сменила другую, на которой были представлены картины взрослых профессиональных таганрогских художников, которые детям в чем-то даже уступают.

Старший научный сотрудник Таганрогского художественного музея, искусствовед Людмила Казакова подчеркнула, что конкурс «высоко несет знамя нашего города как родины Чехова и как города художников».

По мнению художницы и педагога, директора Таганрогской детской художественной школы им. С.И. Блонской Людмилы Озериной «Великий Антон Павлович не просто вдохновляет. Он – как маяк для наших детей. Он способствует их развитию, объединяет ребят и родителей в прочтении его произведений».

Антон Павлович Чехов соединяет города и страны, — резюмировала начальник городского управления культуры Елена Шелухина.

Известно, что принявшие христианство представители разных рас и народов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу на иконах изображают похожими на самих себя, и поступают при этом абсолютно правильно. Так вот, Чехова постигла та же судьба: у китайцев он похож на китайца, у африканцев – на африканца. Наш Чехов, похоже, — вне пространства и времени, да и не наш он вовсе, а всего человечества, он понятен и близок всякому человеку.

Не могут не восхищать рисунки, присланные из Китая, из города-побратима Таганрога Цзинина. Юные китайские художники обладают не только прекрасным чувством композиции и цвета, соразмерности и сочетаемости, не только воображением и мастерством, но и просто потрясающим талантом в передаче эмоций и характеров изображаемых чеховских персонажей. Причем если у детей всего остального мира наиболее популярны «Каштанка» и «Белолобый», то на китайцев особое впечатление производит «Хамелеон». Думается, такое проникновенное отношение китайцев к нашему гениальному земляку не случайно. Европейцу Чехову, бичевавшему азиатчину как дикость, восточный менталитет во многом роднее и ближе, нежели западный. Западная цивилизация ориентирует человека на расширение его кругозора, линии горизонта, на освоение пространства вокруг себя. Но Чехова, как человека восточного, гораздо больше интересуют глубины человеческой души. Чехов и современная Азия, впитавшие достижения западной цивилизации, но при этом умудрившиеся сохранить свою глубину, похоже, становятся все более созвучными.

Порадовало и то, что члены жюри не скупились в оценке детских работ, дипломами лауреатов конкурса различных степеней за свои произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства отмечены в общей сложности 139 участников биеннале. Поэтому назовем лишь обладателя Гран-при: это — 12-летняя жительница Новоуральска Свердловской области Ксения Воробьева, автор работы «Репетиция Каштанки».

Выставка продолжит работу до 23 июня.

Владимир Прозоровский

Фото Анатолия Ивашова