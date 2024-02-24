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Победителем конкурса «Рыцарь-2024» стала команда военных студентов из Таганрога

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«Серебро» и «бронза» конкурса также остались в Таганроге.

Город

В преддверии Дня защитника Отечества, в Таганроге, в Студенческом клубе ЮФУ, состоялся традиционный военно-патриотический конкурс, в котором приняли участие три таганрогские и две ростовские сборные – команды, представляющие все пять выпускающих кафедр Военного учебного центра при Южном федеральном университете (ВУЦ при ЮФУ).

Начальник ВУЦ при ЮФУ полковник Александр Палеев во вступительном слове подчеркнул, что добрая традиция проведения в Таганроге этого мероприятия продолжается при любой военно-политической ситуации.

Порадовало, что по сравнению с прошлым годом на этот раз черного юмора было меньше. Впрочем, и юмора в целом поубавилось. Вообще в последние годы конкурс несколько изменил свой формат и стал военно-патриотическо-юмористическим.

По просьбе студентов артистами стали и многие офицеры-преподаватели: большинство из них приняли участие в съемках роликов и короткометражных кинолент, которые демонстрировались на большом экране, а заведующий кафедрой РЭБ (радиоэлектронной борьбы) полковник Виталий Семак даже вышел на сцену – в роли царя.

В результате победу, титул «Рыцарь-2024» и переходящий кубок, завоевала таганрогская команда «Ударная сила» кафедры радиоэлектронной борьбы. Победитель прошлого года команда «На связи» кафедры связи № 1 на этот раз вышла на второе место. «Бронза» досталась команде «Залёт» кафедры ВКС (Воздушно-космических сил).

Таким образом, весь «пьедестал почета» заняли таганрогские команды, но гости не остались в обиде: судейство было справедливым, к тому же всем командам-участницам из рук полковника Палеева достались одинаковые торты из таганрогского «Красного мака» — самые прекрасные и вкусные во всей Ростовской области.

Председатель жюри, начальник кафедры общевойсковой подготовки № 1, полковник Алексей Ежов напоследок пожелал командам, чтобы юмора через год у них было еще больше, поскольку Таганрог, давший стране и всему миру многих комических артистов, начиная с Фаины Раневской и не оканчивая (будем надеяться) Павлом Деревянко, ко многому обязывает.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге ВУЦ при ЮФУ готовит для России офицеров будущего.

Владимир ОВЧАРОВ, фото ЮФУ

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