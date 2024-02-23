Таганрог готовит для России офицеров будущего

Созданный при Южном федеральном университете Военный учебный центр (ВУЦ при ЮФУ) – один из пяти крупнейших в стране, ведущий на Юге России; он готовит высококлассных специалистов-технарей для Вооруженных Сил.

Если точнее, — подготовку инженеров осуществляют расположенные в Таганроге институты, входящие в состав ЮФУ, но раз в неделю студенты превращаются в курсантов Военного учебного центра при ЮФУ, этого достаточно, чтобы обеспечить высокие требования Министерства обороны по подготовке кадровых офицеров по конкретным военно-учетным специальностям.

В преддверии Дня защитника Отечества корреспондент «Таганрогской правды» побывал в гостях у офицеров-преподавателей и будущих лейтенантов.

Начальник ВУЦ при ЮФУ полковник АлександрПалеев проводит утренний развод, после чего рассказывает:

В свое время в Таганрогском радиотехническом институте функционировала военно-морская кафедра, выпускники вуза становились не только дипломированными инженерами, но и офицерами запаса Военно-морского флота. У парней, поступающих в институты технического профиля ЮФУ, выбор – гораздо более широкий: благодаря Военному учебному центру можно стать офицером, сержантом или рядовым запаса, а можно стать и кадровым офицером.

Если гражданин решил стать кадровым офицером, — он имеет преимущества как при поступлении, так и при обучении: государство заботится о будущих своих защитниках.

ВУЦ при ЮФУ готовит будущих лейтенантов из нынешних студентов Института радиотехнических систем и управления (ИРТСУ ЮФУ) и Института компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ ЮФУ).

Здесь для Минобороны осуществляется подготовка связистов, специалистов для войск радиоэлектронной борьбы, специалистов для Военно-космических сил. Распределение выпускников производится по всем военным округам, по всем видам и родам Вооруженных Сил.

Выпускникам ВУЦ при ЮФУ присваивается воинское звание лейтенанта; каждый из них заключает контракт с Министерством обороны на 3 или 5 лет; они имеют право по истечении этого срока продлить контракт, многие этим правом пользуются.

Донской край веками славился лучшими воинами. Но еще сравнительно недавно наши предки и земляки воевали примерно также и тем же оружием, что их отцы и деды, — скакали на лошадях, рубили шашками. Теперь же ситуация – совершенно иная. Научно-технический прогресс ускоряется, поколения военной техники друг друга сменяют все быстрее, в соответствии с новыми вызовами. В таких условиях важно готовить специалистов, способных осваивать новую технику, в частности, роботов, именно таких и выпускает ВУЦ при ЮФУ.

Владимир ОВЧАРОВ, фото автора