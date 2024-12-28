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По Таганрогу проехали в пожарном ретроавтомобиле Дед Мороз и Снегурочка

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Они напомнили горожанам о правилах безопасности.

Город

Ещё раз напомнить о правилах пожарной безопасности перед новогодними праздниками решили таганрогские спасатели. Сегодня по городу проехала пожарная ретромашина. На её борту были главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Об этом написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram.

Новогодние персонажи проехали по улицам Таганрога, чтобы лично поздравить каждого с наступающим праздником и вручить памятку по противопожарной безопасности.

«Знаю, что этой замечательной традиции уже много лет. Наши пожарные не только прекрасно справляются со своей работой, но и креативно подходят к вопросам профилактики», — оценила креативность таганрогских сотрудников МЧС глава города.

По ее словам, памятки содержат важные советы о том, как избежать пожара в доме, особенно в период новогодних праздников, когда использование гирлянд, свечей и бенгальских огней становится особенно популярным.

В ответ горожане «благодарили за заботу и обещали следовать всем рекомендациям».

«Соблюдение правил пожарной безопасности – залог спокойного и радостного праздника для всех. Пусть Новый год принесет радость и счастье каждому дому!» — написала Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

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новости противопожарнаябезопасность Таганрог
Таганрогская правда
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