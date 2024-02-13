По факту смертельного ДТП с подростками в Ростове возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело после страшной аварии, в которой погибла 14-летняя девочка.

Напомним, ДТП с участием подростков произошло сегодня, 13 февраля, ночью на улице 2-й Краснодарской в Ростове. Несовершеннолетний водитель на автомобиле Mercedes-Benz, снятом с учета в ГИБДД, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии 14-летняя пассажирка Mercedes погибла, еще трое подростков, включая водителя, получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи выполняют следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз, — говорится в сообщении пресс-службы донского СКР.

Ход расследования уголовного дела держит на контроле прокуратура Ростовской области.

Фото УГИБДД по Ростовской области