Главная » Новости Ростовской области

По факту смертельного ДТП с подростками в Ростове возбуждено уголовное дело

На чтение 1 мин Просмотров 131 Опубликовано

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело после страшной аварии, в которой погибла 14-летняя девочка.

Новости Ростовской области

Напомним, ДТП с участием подростков произошло сегодня, 13 февраля, ночью на улице 2-й Краснодарской в Ростове. Несовершеннолетний водитель на автомобиле Mercedes-Benz, снятом с учета в ГИБДД, не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

В результате аварии 14-летняя пассажирка Mercedes погибла, еще трое подростков, включая водителя, получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи выполняют следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение необходимых экспертиз, — говорится в сообщении пресс-службы донского СКР.

Ход расследования уголовного дела держит на контроле прокуратура Ростовской области.

Фото УГИБДД по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#ДТП #ДТП Ростовская область авария ГИБДД
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика