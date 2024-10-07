Соцсети: в Таганроге взорвался автомобиль

В соцсетях и телеграм-каналах 7 октября стала распространяться информация о том, что в Таганроге, на улице 1-й Котельной, взорвался автомобиль.
Очевидцы сообщают, что якобы сработало взрывное устройство — взрыв произошел, когда водитель садился в машину. Мужчина чудом не пострадал. Место ЧП оцеплено, здесь работают экстренные службы и следователи.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Иллюстрация: скрин видео из соцсетей
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