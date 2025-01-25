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По числу студентов Ростовская область занимает первое место в ЮФО

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День студента отмечается 25 января и является одним из самых любимых праздников учащейся молодежи, объединяя студентов всех поколений.

#Дата

Рождение студенческого праздника связано с важным историческим событием — основанием в 1755 году Московского университета.

Восстановление исторических традиций можно отнести к 1995 году после подписания указа об учреждении Дня российского студенчества, а через десять лет — получением  статуса общегосударственного в год 250-летия МГУ.

Что может статистика сказать о донских студентах?

На Дону сеть организаций высшего образования включает 13 самостоятельных организаций и 25 филиалов.

По численности студентов Ростовская область занимает устойчивое первое место среди субъектов ЮФО и четвертое место в общероссийском рейтинге, после Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.

Все больше молодых людей желают получать высшее образование в стенах донских вузов. По сравнению с прошлым учебным годом на 2,1 % возросла общая численность студентов, обучающихся по программам высшего образования, достигнув 138 тысяч.

Более половины молодежи (57,7%) получают образование по специальностям очной формы обучения, около 13 % — на базе очно-заочной и почти 30 % — заочной.

Ежегодно донские вузы принимают на обучение порядка 40 тысяч абитуриентов. Получили дипломы в 2024 году 26,9 тысячи выпускников.

Помогают освоить образовательные программы 6,7 тысячи преподавателей, из которых 72,1 % имеют ученую степень и 46,6 % — «ученое звание».

Инфографика и данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат).

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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