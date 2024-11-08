В Таганроге будут поэтапно проводить восстановительные работы на объектах энергосистемы

Подписано соглашение между энергетиками и Администрацией города для оперативного взаимодействия.

Сегодня глава Таганрога Светлана Камбулова провела совещание с начальником производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» — «Ростовэнерго» Виталием Абрамовым, на котором обсуждалась организация бесперебойного электроснабжения в городе.

«Вопрос аварийности на объектах электроснабжения беспокоит таганрожцев не меньше, чем проблемы с водоснабжением, — написала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. — Все помнят, что этим летом, в период пиковых нагрузок на сети, Таганрог, как впрочем и весь юг России, столкнулся с кризисом в энергосистеме. Эта ситуация требует постоянного внимания и контроля со стороны всех структур», — подчеркнула глава города.

Между энергетиками и администрацией города было подписано соглашение, в котором подробно отмечена этапность проведения восстановительных работ на электросетевых объектах в Таганроге.

«Конечно, быстро решить все накопившиеся в отрасли проблемы невозможно. Необходимо направлять все силы и ресурсы на то, чтобы предупреждать возможные аварийные ситуации», — завершила свое сообщение Светлана Камбулова, пообещав таганрожцев информировать о работе и о мерах, которые будут совместно принимаются для нормализации энергоснабжения в Таганроге.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой