Пионер государственного планирования: 20 июля исполняется 100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского

20 июля исполняется 100 лет со дня смерти Феликса Дзержинского. В массовом сознании он остался основателем ВЧК — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, за что получил прозвище Железный Феликс.

После Гражданской войны более пяти лет он посвятил народному хозяйству, заслужив у современников звание «рыцаря индустриализации».

В апреле 1921 года Феликс Дзержинский занял пост наркома путей сообщения. За три года он сумел восстановить транспортную систему, разрушенную войной. В феврале 1924 года Дзержинский возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР, который являлся центральным органом управления государственной промышленностью. В том же году, в ноябре, он также стал руководителем Главметалла, ключевого сектора для экономического восстановления страны. На этих должностях он работал до своей смерти, одновременно возглавляя комиссии по улучшению условий труда рабочих, повышению заработной платы, увеличению производительности и внедрению режима экономии.

В период НЭПа Дзержинский ставил перед собой задачу масштабной реконструкции промышленности. При его участии создавались новые отрасли, такие как авиационная, тракторная, судостроительная и радиопромышленность. Экономист Владимир Михалкин в своей монографии «Ф.Э. Дзержинский — экономист» отметил, что Дзержинский был одним из первых, кто начал заниматься государственным планированием, участвовал в разработке ранних планов развития народного хозяйства и внес значительный вклад в теоретическое обоснование хозрасчета и кооперации.

Дзержинский не был человеком кабинетной работы. Он глубоко изучал причины проблем, использовал статистические данные, тщательно проверял каждую цифру и на основе тщательного анализа делал выводы. Он не скрывал ни своих ошибок, ни ошибок других. Ему было свойственно чувство нового: он первым возглавил Общество друзей советской кинематографии, интересовался межпланетными путешествиями и вместе с Циолковским и Цандером входил в Президиум Общества изучения межпланетных сообщений.

«Глубокое знание народного хозяйства, умение наладить коллективную работу, вовлекать в дело творческую энергию рабочих масс и специалистов приносили успех, способствовали экономическому возрождению страны», — писал Владимир Михалкин.

Личностью Дзержинского интересуются и сегодня. Вот что говорят о нем жители Ростова-на-Дону в комментариях «ДОН 24».

«Я знаю, что он основал ЧК и по его инициативе было создано спортивное общество «Динамо». Я — спортсменка, выступавшая за эту команду и тренировавшаяся на стадионе с таким же названием в Ростове. В те времена на стене за футбольным полем находился барельеф, посвящённый Железному Феликсу, который был широко известен среди молодёжи», — поделилась Софья.

«Феликс Дзержинский, известный как Железный Феликс, основал ВЧК, которая стала предтечей советского КГБ и современного ФСБ. Его деятельность вызывала как ненависть врагов, так и уважение друзей. О нём говорили, что он человек с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Таким он и остался в моей памяти», — сказал Александр.

Интерес к той эпохе можно увидеть и в коллекционировании. Анатолий бережно хранит нагрудный знак «15 лет ВЧК — ОГПУ (1917–1932)», который является редким памятным знаком, вручаемым сотрудникам госбезопасности. В зависимости от состояния и истории конкретного экземпляра, такой знак оценивается на аукционах в пределах от 200 до 400 тысяч рублей, а иногда и достигает шестизначных сумм.

Ангелина с трепетом собирает фотоаппараты ФЭД. Аббревиатура в названии камеры отсылает к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. История этих фотоаппаратов началась в 1927 году под Харьковом, где в детской трудовой коммуне для беспризорников, названной в честь Дзержинского, мальчики осваивали рабочие профессии. Производство камер началось в 1934 году, и с тех пор было выпущено несколько миллионов экземпляров. ФЭД стал символом своего времени, его использовали для съёмки хроники военных лет, и для многих семей он стал первой камерой в жизни.

По материалам ИА «ДОН 24», фото: rgvarchive.ru ©