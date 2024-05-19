Пилоты МЧС России отработали полеты на таганрогских Бе-200

Самый известный в мире самолет-спасатель, выпущенный на ТАНТК им. Г.М. Берива в Таганроге, поднялся в небо над Веселовским водохранилищем. Причина была не в ЧП — у пилотов авиации МЧС России начались тренировки. Они стартуют с приходом пожароопасного периода. А летающая амфибия — надежный, быстрый, а в некоторых условиях и единственный способ потушить возгорание.

Контрольная подготовка к полету этого воздушного судна проходит не только на земле, но и на воде. Летчиков страхуют сотрудники ГИМС на катере и руководитель полетов.

Свои навыки пилоты оттачивают регулярно, но особенно важна их отработка в преддверии пожароопасного периода.

Примерно понимаем, откуда все приходит. Это же человеческий фактор. Пожары рукотворны зачастую. Потому нашим летчикам и приходится тренироваться, чтобы уметь, знать и правильно выполнять задачи, — говорит Владимир Андреев, руководитель полетов Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Первое упражнение — облет местности: экипаж замеряет скорость, направление ветра и «примеряет» зону посадки. И хотя Бе-200 — самолет нового поколения с режимом автопилота, в эксплуатации есть свои особенности.

Заборы воды, сбросы, вся работа по тушению пожаров ручная, то есть, на ручном управлении. И визуально все по-другому — непосредственная близость земли, пожаров, вода. Это, конечно, отличается от обычных рядовых полетов из аэропорта в аэропорт, — отмечает Олег Филатов, командир Бе-200, инструктор Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Следующий этап тренировки — забор воды. Его воздушное судно совершает на скорости 150-190 км\ч в режиме глиссирования. Амфибия Бе-200 — один из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Он способен заправляться водой прямо на водоеме. За один раз, меньше, чем за 10 секунд забирает 12 тонн воды. Максимальный взлетный вес этой громадины — 43 тонны, а время залпового сброса воды над очагом пламени, всего одна секунда при движении со скоростью около 250 км/ч, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Воду сбрасывают на предельно низкой высоте, это может быть всего 40-50 метров, чтобы точно попасть в эпицентр пожара. Бе-200 работают там, где с огненной стихией не может справиться уже никто, — на самых крупных и серьезных ЧП.

Это, в основном, горные участки, к которым не подъедет наземный транспорт. Также применяется самолет Бе-200, когда необходимо выполнить большое количество сбросов воды, когда пожар объемный. Как только поступает команда, мы всегда готовы, — делится подробностями своей непростой работы Михаил Шапкин, второй пилот Бе-200 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Фото и видео ГУ МЧС России по Ростовской области