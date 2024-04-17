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Пешеходный переход на площади Восстания: комментарий администрации Таганрога

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Жители Таганрога обеспокоены отсутствием дорожной разметки в районе площади Восстания и на пересечение улиц Фрунзе и Дзержинского. Половина весны уже миновала, а пешеходные «зебры» на проезжей части в этих местах так и не появились.

Город

Таганрожцы жалуются, что движение транспорта в этом районе достаточно интенсивное и перейти дорогу очень сложно. Даже когда горит зеленый сигнал светофора для пешеходов. За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где сообщили, что сейчас заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог. И переход пешеходный переход в районе площади Восстания внесен в график работ для нанесения дорожной разметки во втором квартале нынешнего года.

Что же касается отсутствия пешеходного перехода по ул. Фрунзе в районе пересечения с ул. Дзержинского, то в настоящее время разрабатывается схема организации дорожного движения с учетом замечаний жителей. Движение транспортных потоков на этом участке будет оптимизировано с учетом текущей ситуации и наличием парковочных карманов.

После согласования и утверждения, все технические средства организации дорожного движения будут установлены строго в соответствии с новой схемой, — пояснили в администрации города.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)

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Таганрогская правда
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