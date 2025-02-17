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Первым заместителем губернатора Дона назначен Алексей Господарев

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Соответствующий указ подписал глава региона Юрий Слюсарь.

#Официально

Глава донского региона Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в Telegram о назначении назначении первым заместителем губернатора Алексея Господарева. В ведении нового замгубернатора вопросы экономического, инвестиционного развития региона, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности.

Алексей Николаевич Господарев родился в Белой Калитве, имеет образование в сфере международных отношений и экономики. Имеет большой опыт работы в различных органах власти федерального уровня. Курировал вопросы развития сельского хозяйства, промышленности и энергетики страны. Также Алексей Господарев занимал дипломатические должности в МИД РФ. Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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