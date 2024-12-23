22 декабря в Таганроге с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, который в числе прочих объектов посетил городской Родильный дом.

«Среди множества актуальных вопросов, поднятых в ходе встречи с первым заместителем губернатора Александром Скрябиным и главой города Светланой Камбуловой, пожалуй, выделю наиболее важный — поддержку материнства и детства», — написал он в своем telegram-канале.

Напомним, что городской роддом обслуживает не только жителей Таганрога и соседних районов, но и населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В нем врачи оказывают высококвалифицированную медицинская помощь в том числе с использованием формата телемедицины для получения третьего мнения от коллег из областного центра и Московского центра акушерства им. В.И. Кулакова.

«Благодаря региональной и муниципальной финансовой поддержке в роддоме появилось свое, отвечающие последним передовым технологиям, отделение патологии. Удалось пообщаться не только с коллективом, но и с мамами. Отрадно было услышать искренние добрые отзывы о действиях врачей-акушеров и медсестер», — отметил Андрей Яцкин.

Кстати, в роддоме Таганрога в 2024 году появилось на свет 1582 малыша.

Ранее мы рассказали, что в больницах Таганрога обновляется медицинское оборудование.

Фото telegram-канал Андрея Яцкина