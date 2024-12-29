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Первый туристический поезд «Лыжная стрела» уехал из Ростова в Черкесск

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29 декабря поезд №845/846 «Ласточка» отправился с вокзала Ростов-Пригородный в Черкесск. Все билеты на него проданы.

Новости Ростовской области

Это первый из туристических поездов, которые будут курсировать на новогодние праздники. Состав связал четыре региона: Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края, а также Карачаево-Черкесию.

«Отправиться в путешествие на «Лыжной стреле» можно каждый день кроме 1 января. Последние новогодние рейсы поезд совершит 7 января», — сообщает СКЖД.

На маршрут Ростов-Черкесск вышли составы «Ласточка-Премиум», оснащенные системами климат-контроля, розетками, специальными площадками для багажа, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением и информационными табло. Также предусмотрен бесплатный провоз спортинвентаря на местах для ручной клади.

Поезд ходит по удобному расписанию: отправление с вокзала Ростов-Пригородный в 05.25, прибытие в Черкесск в 11.55. В обратном направлении — отправление из Черкесска в 18.47, прибытие в Ростов-на-Дону в 00:.41.

В пути «Лыжная стрела» останавливается на станциях Батайск, Кущёвка, Тихорецкая, Кавказская, Гулькевичи, Армавир-Ростовский, Невинномысская.

Также для любителей отдыха в горах предусмотрена возможность купить «единый» билет на «Лыжную стрелу» и автобус, который доставит на горнолыжные курорты Северного Кавказа. В Черкесске предусмотрена удобная пересадка с одного вида транспорта на другой.

Ранее мы рассказывали, что первый новогодний поезд на паровозной тяге прибыл в Таганрог 28 декабря.

Фото СКЖД

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Таганрогская правда
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